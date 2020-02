Chinese vrouw bedreigd in Tilburg na opmerking over corona-lied

De Chinees-Nederlandse Cindy (24) is zaterdagavond bedreigd met een mes nadat ze in haar Tilburgse studentenflat een opmerking had gemaakt over het coronavirus-lied van Radio 10.

De politie ging na de melding rond twaalven poolshoogte nemen in het complex in Tilburg-West en trof een zeer geëmotioneerde vrouw aan. Ze verklaarde dat ze door vier à vijf mannen in carnavalsoutfit was ‘toegezongen’ met het nummer ‘Voorkomen is beter dan Chinezen'. Dat lied zorgde onlangs voor een golf van kritiek richting Radio 10 en dj Lex Gaarthuis.

Toen ze daar een opmerking over maakte, werd naar eigen zeggen een mes getoond, aldus een woordvoerder van de politie. Voor zover bekend waren er geen getuigen. Er zijn ook geen camerabeelden.

Agenten wezen de vrouw erop dat ze aangifte moest doen, maar dat heeft ze nog niet gedaan, aldus de woordvoerder van de politie. Volgens RTL Nieuws werd ze ook mishandeld en met een mes bewerkt, maar dat kon de politie niet bevestigen.