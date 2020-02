Corso Zundert 2020 wordt een beestenboel met honden, olifanten, schildpadden en een panter

Achttien van de twintig buurtschappen die in Zundert meedoen aan het bloemencorso, weten al wat ze gaan bouwen voor het komend corso in september. De afgelopen weken hebben de buurtschappen bekend gemaakt met welke ontwerpers ze in zee gaan en wat ze gaan maken. Opvallend is dat veel buurtschappen hebben gekozen voor een ontwerp met dieren in de hoofdrol. Buurtschap Schijf spant de kroon met een indrukwekkende zwarte panter die klaar staat om zijn leefgebied te beschermen.

Het ontwerp Footprint van buurtschap Schijf laat zien hoe ook het leefgebied van de zwarte panter door toedoen van de mens kleiner en kleiner wordt. Het pikzwarte en elegante roofdier staat op de wagen in een aanvalshouding. Op zijn vacht zijn rode littekens zichtbaar, de zogeheten footprints. "Dat zijn bebloede mensen voeten", vertelt ontwerper Huub van Caam. "We willen een statement maken dat 'we' als mens niet goed bezig zijn. Er lopen straks ook tachtig figuranten mee die (al) leven in een apocalyptische periode. Het zal een theatraal effect hebben op de boodschap die we af willen geven."

Holifanten, honden, slakken en schildpadden

Voor twee kleurrijke Indiase olifanten heeft het buurtschap Klein Zundert gekozen, die ze bouwt onder de noemer: Holifanten. “Door middel van de 3d uitwerking zal er een kleurverandering zijn als de wagen voorbij rijdt. Het vooraanzicht straalt de warmte van de lente uit, waarbij de winter achter gelaten wordt. De komst van de lente wordt gevierd met veel dans kleur en muziek”, aldus het buurtschap.

Een school vissen met de titel Flow wordt gebouwd door ’T Kapelleke. Een kleurrijke enorme hond met de naam Mila gaat in september uitgelaten worden door buurtschap Stuivezand. Nog meer honden komen er op straat door buurtschap De Berk, op de wagen Doggy Style pronken drie honden die een prijs hebben gewonnen op een modeshow voor.... honden.

Slakken die in een ‘Slow Motion Race’ in september door de straten gaan van Zundert gaan racen is een bouwsel van Laarheide. Een inzending met ook al een wedstrijdelement is het ontwerp van buurtschap Poteind. Hierbij gaan schildpadden met elkaar de strijd aan. “Een spannende race van drie wagens, waarvan twee om de koppositie strijden in de bocht.”

Winnaar 2019 komt met het mysterieuze Sunderum

De winnaar van vorig jaar buurtschap Tiggelaar heeft z’n ontwerp ook klaar, maar doet er erg geheimzinnig over. Op social media plaatste het buurtschap een mysterieus filmpje over het ontwerp Sunderum. Duidelijk wordt in ieder geval dat er figuranten nodig zijn. Een oproep voor veel figuranten is al gedaan door buurtschap Achtmaal die nogal wat volk nodig heeft voor het historisch ogende La Révolution.

Meer artistieke ontwerpen worden op straat gezet door de buurtschappen Molenstraat en Klein- Zundertse Heikant. De eerste bouwt Verhuld en de tweede Verf. Helpt Elkander zet met Corso Genesis twee enorme modernistische bloemen op de praalwagen. Molenstraat bouwt met Verhuld een wagen die, zoals ze het zelf omschrijven, een dynamische zoektocht is naar vorm, kleur en transparantie. Samenvattend: Verhuld.