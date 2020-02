Dit is carnaval in Brabant: Dweilradio toert door de provincie [VIDEO]

Onze Dweilradio-verslaggevers proefden onder meer de sfeer in Eindhoven. De optocht ging dan wel niet door, de Carnavalsmis zeker wel.

En over optochten gesproken: in Elshout werd die ook afgelast, maar in Beek en Donk ging het festijn wel door.

LEES OOK: Lampegat viert ook zonder optocht carnaval (maar het is niet overal even druk)

Bekijk hier de samenvatting van de Dweilradio-verslaggevers van zondag.