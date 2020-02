32 telefoons in rugzak, zakkenroller ‘viert carnaval’ in Kielegat

De verdachte kwam bij agenten in beeld omdat hij al fietsend een overtreding beging. Toen ze hem wilden laten stoppen, ging hij ervandoor en gingen de agenten achter hem aan.

Hij ging een weiland in, dat nogal drassig was. De man gooide tijdens zijn vlucht de rugzak die hij bij zich had in een sloot. Daarna verdween hij uit het zicht.

Identiteitskaart

Toen de agenten de inhoud van de zak bekeken, bleken daar liefst 32 smartphones in te zitten. Vermoedelijk zijn die gestolen tijdens het carnavalsfeest in het centrum van Breda.

De politie weet inmiddels wie de zakkenroller is. In zijn rugzak werd namelijk zijn identiteitskaart gevonden. "Hij zal binnenkort aangehouden worden", laat een politiewoordvoerder weten. "Of hij mag zich binnenkort komen melden voor verhoor."