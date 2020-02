Rijkswaterstaat pakt afslag Drunen op A59 aan na vele ongelukken

Twee auto’s klapten afgelopen zaterdag frontaal tegen elkaar op de afrit toen één van de betrokken bestuurders de controle over zijn wagen verloor. “Ik kan het me niet helemaal goed herinneren. Ik kwam vanaf Waalwijk en reed de afrit af naar Drunen. In de bocht raakte ik in de slip en ging ik tollen’’, vertelt de man tegen Omroep Brabant. ‘’Ik kwam met mijn auto op de verkeerde weghelft terecht waardoor ik een tegenligger raakte.”

Het is niet de eerste keer dat het in deze bocht misgaat. Een vrouw uit Drunen rijdt meerdere keren per week via deze weg het dorp in en zegt regelmatig auto's in de berm te zien. ’’Ik zie elke maand wel een auto langs de weg staan of bandensporen in de berm. In eerste instantie dacht ik dat deze bestuurders te hard hadden gereden in de scherpe bocht. Nu vermoed ik dat het door de gladheid van de weg komt.’’

Frontale botsing A59 Drunen (Foto: FPMB)

De bestuurder die zaterdag op de verkeerde weghelft belandde, zegt niet te hard hebben gereden. “Deze afslag pak ik zeker drie keer in de week. Automobilisten voelen meteen dat het wegdek hier erg slecht is. Onlangs is er nog iemand in de sloot gereden. Met enige regelmaat zie ik ook bijna-ongelukken gebeuren. Daarom remde ik af. Ik nam de bocht met maximaal 55, hooguit 60 kilometer per uur.”

De bestuurder is ervan overtuigd, dat het belabberde wegdek debet was aan het ongeluk dat hij kreeg. “Ik heb veel situaties meegemaakt, maar ben nog nooit in de slip geraakt door een beetje regen. Ik weet dat er verderop nog een afslag is, volgende keer rijd ik wel een stukje door.”

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat ligt het probleem bij twee vlakken asfalt op het wegdek. ''Daar is nieuw asfalt gelegd om het wegdek te repareren. We kregen veel meldingen dat er weinig grip was op deze stukken, daarom leggen we binnenkort een slijtlaag aan waardoor de weg ruwer wordt.''