Gewapende overval op manege, meerdere zadels gestolen

Bij een gewapende overval op paardenbedrijf Hippocampus aan De Bult in Soerendonk zijn maandagavond zadels gestolen. De overval gebeurde rond negen uur 's avonds. De politie kan nog niet zeggen hoeveel zadels er zijn gestolen.

Er is niemand gewond geraakt. De politie doet onderzoek in de omgeving van de manege.

De eigenaresse doet aangifte en wil nog niet ingaan op de details. De politie wil niet zeggen met wat voor een wapen de dader of daders hebben gedreigd.

Bij de manege worden onder andere paardrijlessen en therapie met paarden gegeven.

Zadeldieven

Zadeldieven zijn tegenwoordig een bekend fenomeen. Twee maanden geleden werden er nog 21 zadels gestolen bij Paardensportcentrum De Witte Vallei in Asten-Heusden.

Vooral paardenhouders uit Zuidoost-Brabant waren in december 2019 de klos: ten minste zeven van hen werden in korte tijd bestolen. Eén fokkerij had voor 50.000 euro aan schade.

LEES OOK: Kostbare zadels gestolen bij minstens zeven paardenstallen: 'We hebben 50.000 euro schade'