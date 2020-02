Zijn de wagens in Krabbegat ondanks de valse weergoden op tijd af? 'Het zat niet mee'

Aan de rand van de stad, aan de Calandseweg op het 'bouwpark' Konterscherp, wordt dinsdagochtend al uren met verf gespoten. Een continue stroom van bouwers trekt tussen de wagens door, terwijl hun geschreeuw enkel wordt verstomd door het geluid van boormachines. Wat je niet hoort: suizende wind. De omstandigheden voor de optocht zijn dinsdag zelfs ideaal.

Een kopje kleiner

Dat was de afgelopen dagen wel anders, natuurlijk. Tientallen optochten gingen vanwege de harde wind niet door. “Vanwege het weer hebben ook wij veel vertraging opgelopen”, aldus Odrie de Pender van BC Driekus.

Op het Konterscherp moet nog even doorgewerkt worden.

De wagen van de bouwclub gaat 'doorjazzen'. “Onze wagen staat in het teken van jazzfestival JazzBoZ, daar hebben we onze wagen over gebouwd. We hebben bovenop de wagen een klein jazzorkest gezet. De mensen moeten maar komen kijken wat daarmee gaat gebeuren.”

Toch scheelde het niet veel of de wagen was letterlijk een kopje kleiner geweest. “Vrijdagavond hebben we de wagen opgebouwd, maar door de wind is er toen toch wat schade ontstaan", vertelt De Pender. En dat geldt volgens hem voor bijna alle wagens op het Konterscherp. "Hier zijn de laatste wagens gisteren rond een uur of drie opgebouwd. Ook bij ons staat de kop er pas net op."

Dat is ook Vastenavend

Als BC Driekus zijn ze het hele jaar door aan het bouwen. Iedere dinsdag, om precies te zijn. “Of we het zat zijn? Nee dit ben je nooit zat. Dit is passie. Dit is het samen met elkaar doen. Daar zijn we beretrots op. Saamhorigheid en strijd. Dat is ook Vastenavend."