Auto ramt het huis van François in Empel: 'Ik zit nog steeds te trillen'

Het ongeluk gebeurde maandagavond rond tien uur aan de Roggeakker, in het Bossche stadsdeel. François was op dat moment televisie aan het kijken. "Ik hoorde een raar geluid en daarna een enorme knal. Ik was des duivels! Ik schrok me helemaal het heen en weer", vertelt hij, nog altijd flink aangedaan.

Een grijze Renault was door de voortuin gereden en kwam tegen de gevel tot stilstand. De muur van het huis zit vol scheuren. "De gevel komt zo'n 25 centimeter naar binnen. Het is echt bizar", vervolgt de bewoner. Ook zit een radiator niet meer op zijn plek.

Kinderen

"Het was een geluk dat mijn kinderen niet thuis waren, omdat ze carnaval aan het vieren waren", zegt François opgelucht. "Niemand is gewond geraakt. Het had heel anders kunnen aflopen. Je moet er niet aan denken wat er gebeurd had kunnen zijn, als er toevallig iemand voorbij fietste."

De auto is nog altijd niet weggehaald, dat gebeurt waarschijnlijk dinsdag. Een deskundige komt het huis van François beoordelen op veiligheid. "Volgens de brandweer zijn verschillende draagbalken nog in orde."

Volgens de politie is niemand gewond geraakt. De bestuurster had vermoedelijk alcohol op en is meegenomen naar het bureau. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Flinke schade aan de vensterbank. (foto: François van Maastrigt)