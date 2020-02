Broodbakken en nachtwandelen: 5 weekendtips

Beleef Krokuskasteel in Helmond (zaterdag en zondag)

De kasteelpoort staat tijdens de krokusvakantie wagenwijd open voor het evenement Beleef Krokuskasteel. Tot en met zondag zijn er van 12.00 tot 17.00 uur allerlei activiteiten in het kasteel van Helmond. Zo kun je onder meer deelnemen aan de zoldertour 'Kasteel in brand'. Een reis terug in de tijd naar het jaar 1549 toen een grote brand het kasteel verwoestte. In het kasteel wordt om 13.00 en 16.00 uur het waargebeurde verhaal verteld. Daarnaast is er ook theatrale kasteeltour. De kasteelbewoners Philippine van Ruijschenberg en kasteelheer Wesselman vertellen je tijdens een rondleiding (13.00 uur en 15.00 uur) alle familiegeheimen. De entree is gratis. Je vindt het kasteel op het Kasteelplein in Helmond. Kom je met de auto of het openbaar vervoer dan is dit de kortste route naar het kasteel.

Tijdens beleef krokuskasteel worden de verhalen van het kasteel in Helmond verteld.



Nachtwandeling in Oisterwijk (zaterdag)

Op zaterdagavond met een nachtwachter op pad door de Oisterwijkse bossen. Eigenlijk mag er na zonsondergang niemand het bos nog in, maar de nachtwachter maakt graag een uitzondering. Bij de wandeling door de bossen worden je zintuigen op de proef gesteld om de nachtdieren te zien en te horen. De wandeling vertrekt aan de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk. Meld je vooraf wel even aan via de website. De wandeltocht is voor zes jaar en ouder. De deelname voor volwassenen is 12,50 euro (leden OERRR: 8,75 euro). Kinderen betalen 6,25 euro (leden OERRR: 4,38 euro).

Nachtwandeling door de Oisterwijkse bossen (Foto: OERRR).



Rommelmarkt in Katwijk (zaterdag)

Slenteren langs marktkramen en snuffelen in de vele kratten met oude spullen. Voor veel mensen is het een sport om op vrijmarkten dé koop van hun leven of hét collectors item te scoren. Zaterdag is op het terrein van de Vrije Markt in Katwijk (gemeente Cuijk) weer een rommelmarkt. Vanaf 09.00 uur start de verkoop op het binnenterrein en in de loods bij de stands van handelaren en particulieren. De markt duurt tot 16.00 uur. De entree is 2,50 euro, kinderen tot 10 jaar mogen gratis binnen. Dit is de routeplanner naar de Korte Oijen 3 in Katwijk.

Lekker struinen langs de marktkramen (Foto: Vrije Markt Cuijk).

Het verhaal van Brabant in Den Bosch (zaterdag en zondag)

In het Noordbrabants Museum in Den Bosch wordt op dit moment het Verhaal van Brabant verteld. De bezoekers kunnen op een interactieve manier de geschiedenis van Brabant ontdekken. Het Verhaal van Brabant is opgebouwd uit zes tijdzones en daarnaast zijn twee paviljoens die inzoomen op het leven en het werk van de twee Brabantse meesterschilders: Jheronimus Bosch en Vincent van Gogh. Het museum is geopend van 11.00 uur tot en met 17.00 uur. De entree van het museum aan de Verwersstraat 41 in Den Bosch is 15 euro voor volwassenen. Kinderen tot 18 jaar mogen de tentoonstelling gratis bezoeken.

Archieffoto: Karin Kamp

Broodbakdag in Liempde (zondag)

Het Liempdse (hobby)bakkersgilde geeft zondag weer een bakdemonstratie. Dat gebeurt in het fraaie en authentieke bakhuisje op het achtererf aan de Barrierweg 4 in Liempde. Vanaf 11.00 uur wordt het ouderwetse bakkersambacht in volle glorie getoond. Rond 12.30 uur komt de eerste lading versgebakken broden uit de oven. Om 14.00 uur komt de laatste partij broden uit de oven. Je kunt de broden kopen en mee naar huis nemen, maar ze kunnen ook tegelijkertijd als lunch worden verorberd. De route met de auto of het openbaar vervoer kun je hier plannen.