Zadeldieven volop actief in Brabant: 'Vreselijk te horen dat zoiets weer bij een collega gebeurt'

EINDHOVEN -

Manege HippoCampus aan De Bult in Soerendonk was maandagavond voor de tweede keer in korte tijd het doelwit van zadeldieven. Maneges in Brabant zijn de laatste tijd weer volop in trek bij criminelen, die in de soms peperdure zadels een aantrekkelijke buit hebben gevonden. "Het is vreselijk te horen dat zoiets weer bij een collega gebeurt."