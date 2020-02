Rastaman die verdacht wordt van serie overvallen in Eindhoven en Oss voor de rechter

De rechtbank in Den Bosch buigt zich sinds woensdagmorgen over de man, die vorig jaar maart werd opgepakt voor een serie overvallen in Oss en zijn woonplaats Eindhoven. Justitie verdenkt de 52-jarige Eindhovenaar ervan dat hij negen overvallen heeft gepleegd op onder meer winkels, een tankstation en een casino.

Tussen december 2018 en vorig jaar maart werd Eindhoven opgeschrikt door zeker zeventien overvallen. Meermalen werd gesproken van een lange, negroïde dader met dreadlocks. In de media werd de dader daardoor al snel aangeduid als 'de rasta-overvaller'.

De verdachte werd vorig jaar maart in Eindhoven opgepakt voor een overval op een casino in Oss. Een arrestatieteam wachtte hem op bij het flatgebouw aan de Fruinlaan waar hij toen woonde. Volgens het Openbaar Ministerie stal hij toen ongeveer 20.000 euro. In de dagen daarvoor zou hij in Eindhoven hebben toegeslagen bij een Casa-interieurwinkel (15 maart) en twee Jumbo-filialen (12 en 5 maart).

Ook een Dunkin' Donuts (25 februari), een Total-tankstation (22 februari), een bloemist (21 februari) en een Albert Heijn (8 februari) zouden door hem zijn beroofd.

De golf aan overvallen leidde tot onrust in Eindhoven en omgeving. Burgemeester John Jorritsma trok vanwege de ernst van de zaak alle weekendverloven in van de politie.

Onrust

“De overvallen maakten op de vaak jonge slachtoffers diepe indruk en ze leidden wekenlang tot grote angst en onrust onder winkeliers en medewerkers", zei de officier van justitie eerder over de zaak. "Ook dat laatste rekenen wij deze man zwaar aan."

Behalve de overvallen, wordt de verdachte poging tot doodslag ten laste gelegd. Hij zou in augustus, toen hij vastzat, een bewaker in het gezicht geslagen en geschopt hebben. Ook zou hij een medewerker van de arrestantenzorg hebben beledigd.

