Schapenhouder Wout kapot van doodgebeten schaap: 'De wolf is een kille moordenaar'

Vier hoektanden stonden in de buik van het schaap dat zondagnacht in een weiland bij Boekel is doodgebeten. De ingewanden waren eruit gehaald. Voor hobbyboer Wout Verstraten staat het vast: Dit is het werk van een wolf. In het weiland is de omgewroete grond waar het schaap gedood werd als stille getuige nog zichtbaar.

"Het is een kille moordenaar, en helemaal geen leuk dier. Voorstanders van de wolf zouden eens moeten zien wat de dieren aanrichten bij een schapenliefhebber", zegt Wout. Hij moest nog net niet huilen toen hij het dode schaap zag. Hij is hobbyboer en zijn hele leven al gek op schapen. Op zijn telefoon laat hij een zwartwit foto zien uit de jaren zestig. Daar staat de kleine vierjarige Wout bij een schaap dat hij van zijn opa had gekregen.

Machteloos

Tot frustratie van Wout is de wolf een beschermde diersoort. Hij kan dus niets doen, mocht hij een wolf op heterdaad betrappen. De afgelopen maanden ging hij regelmatig 's avonds op patrouille bij zijn schapen: "Ik hoop dan met de autolampen een mogelijke wolf af te schrikken. Overigens is er DNA afgenomen bij het gedode schaap. Daaruit zal definitief moeten blijken of er een wolf heeft toegeslagen.

Boze wolf

Dinsdag is Wout zijn schapen in de wei aan het voeren. Hij is wel bang dat een wolf weer toeslaat: "Ik ben geen Roodkapje, maar het is gewoon een moordenaar. De hobbyboer uit Boekel is ervan overtuigd dat er steeds meer wolven zijn in Brabant. "Op de Veluwe is al een hele roede, ze leggen makkelijk grote afstanden af en zwemmen zo een rivier over."

Wout zegt dat de ellende is begonnen met het einde van het IJzeren gordijn in 1989. Sinds die tijd, kan de wolf vanuit het oosten oprukken. Vroeger met die hermetisch afgesloten grenzen, kon dat niet.