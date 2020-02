Met grof geweld carnavalswagens slopen: traditie in Schaijk

De sloop van de carnavalswagens op de Pastoor van Winkelstraat gaat in een rap tempo met het grote materiaal. "Het is eigenlijk mooier dan de optocht. Maandag een optochtje lopen en veel schik hebben en een dag later de kraan erin", zegt één van de bouwers in zijn graafmachine.

Een andere bouwer is toch wat meer teleurgesteld. "We hadden de wagen eigenlijk willen bewaren tot de halfvastenoptocht in Oss, maar de wagen is al zo beschadigd. We kunnen hem voor die tijd niet meer repareren. Dus dan maar slopen." De straat ligt bezaaid met restjes papier-maché van de wagens.

De bouwers werken hard door om de carnavaleske bouwwerken zo snel mogelijk uit elkaar te trekken. En focus ligt bij sommigen al op 2021. "Dit jaar zijn we tweede geworden, volgend jaar gaan we voor de winst."