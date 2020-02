Holadijee, een klein zonnetje bij de Kènderstoet in Tilburg! [FOTO'S]

De deelnemertjes konden alleen, met z'n tweeën of met een groep meelopen. En daarbij werd alles uit de kast getrokken. Zoals de Zoutjes, die met een spierwitte pruik en een zak zout in de hand de boel op stelten zetten. Het was al de derde keer dat ze meededen aan de Kènderstoet. "Het is gewoon keigezellig!", aldus de meiden.

Onze fotografe liep ook met met de kinderoptocht. De fotoserie is hier te bekijken.

Even verderop liep een reuzerups in regenboogkleuren en het Appetjoektjoektreintje, speciaal voor alle zotjes. Zeemeerminnen, stoere beveiligers van een bankkluis, zombies bij een griezelig graf, alles trok aan het enthousiast publiek voorbij.

Steken de droak ermee

Bij de knotsgròòte troepe won uiteindelijk De Grun Bloikes, de eerste prijs voor de Meej zen tweeje-categorie was voor Klaartje en Emma. Bij de Gròòte groepe wonnen de Zoutjes, en bij de Mini troepe de Zee(p)meerminnen. Ratjetoe viel in de prijzen bij de Klèène troepe, en het indrukwekkendste Allèènig deelnemertje was Casper Kolen. Hij won ook het Zotste klutje.