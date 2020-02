Sneeuw en gladheid zorgen voor ongelukken: file op A27 door geschaarde vrachtwagen

Auto in de sloot in Oosteind (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision)

Op diverse plaatsen in Brabant zijn woensdagochtend vroeg ongelukken gebeurd door sneeuw en gladheid. De ANWB adviseert de snelheid aan te passen vanwege mogelijke gladheid. In onze provincie is code geel afgegeven.

Op de A27 tussen Breda en Oosterhout schaarde een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Door het ongeluk wordt het verkeer ter hoogte van knooppunt Sint Annabosch richting Utrecht omgeleid via Rotterdam over de A58, A16 en A59. De berging van het voertuig zal enige tijd duren.

Een actueel overzicht van alle files in Brabant vind je hier.

Ongeluk met personenauto's en vrachtwagen

Op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel botsten meerdere personenauto's en een vrachtwagen op elkaar. De rechterrijstrook tussen Waspik en Made was dicht, maar is inmiddels weer vrij. De files zijn opgelost.

Auto in sloot, bestuurder met onderkoelingsverschijnselen

Op de Kraanschotsedijk in Oosteind belandde een auto in een sloot. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was waar het slachtoffer zich bevond was het voor hulpdiensten even zoeken waar het ongeluk was gebeurd.

De bestuurder is met onderkoelingsverschijnselen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een bergingsbedrijf zal het voertuig takelen en afvoeren.

Ook op de A73 bij Vierlingsbeek richting Venray raakte een automobilist met zijn voertuig van de weg. Volgens de politie kwam de auto in een slip en gleed van de weg. De man raakte niet gewond.

Sneeuw blijft niet hele dag liggen

Overdag verdwijnt de sneeuw, maar donderdag kan het volgens Weer.nl opnieuw gaan sneeuwen.