Sneeuwval en gladheid zorgen voor ongelukken, code geel afgegeven

Op de A59 van Den Bosch richting knooppunt botsten woensdagochtend vroeg meerdere personenauto's en een vrachtwagen op elkaar. De rechterrijstrook tussen Waspik en Made is dicht. Rond kwart over zes stond er 4 kilometer file, goed voor 25 minuten vertraging.

Auto in sloot, bestuurder met onderkoelingsverschijnselen

Op de Kraanschotsedijk in Oosteind belandde een auto in een sloot. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was waar het slachtoffer zich bevond was het voor hulpdiensten even zoeken waar het ongeluk was gebeurd.

De bestuurder is met onderkoelingsverschijnselen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Een bergingsbedrijf zal het voertuig takelen en afvoeren.

De ANWB adviseert de snelheid aan te passen vanwege mogelijke gladheid. In onze provincie is code geel afgegeven. Op verschillende plekken rijden strooiwagens rond.