Ad (79) zit vast in hotel Tenerife na corona-alarm: 'Dan schrik je wel'

Opgesloten zitten op je vakantieadres. Het is een nachtmerrie voor de duizend gasten van hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife, Sinds dinsdag is het hotel op slot nadat bij een Italiaanse toerist het coronavirus werd vastgesteld. Ook de 79-jarige Ad Elissen uit Breda en zijn echtgenote logeren in het hotel op het Canarische eiland. Ze kunnen geen kant op.

De angst zit er goed in bij het echtpaar. Terwijl ze lekker van hun vakantie aan het genieten waren, werd er een brief onder de deur door geschoven met daarin het onheilspellende nieuws. "We lazen dat het hotel vanwege het coronavirus gesloten is en dat iedereen tot nader bericht op de kamer moet blijven. Veertien dagen moeten we in quarantaine blijven. Ongelofelijk. Twee weken, dan schrik je wel, ja."

'Steeds meer piekeren'

Sindsdien zitten ze ze op hun hotelkamer, die ze niet mogen verlaten. "In het begin dachten we dat het allemaal wel los zou lopen met dat coronavirus, maar hoe langer je op die kamer zit, hoe meer je gaat piekeren. Dan denk je toch: het zal toch ook niet bij ons zijn?"

Dinsdag kwamen drie vrouwen met mondkapjes langs voor een medische controle. "Eén dame voelde aan ons voorhoofd of we koorts hadden. Vervolgens stak ze haar duim op dat het goed was. Daar waren we heel blij mee", aldus Ad. "Een andere vrouw gaf ons twee mondkapjes en een thermometer. Ook kregen we ontbijt. Dat is het enige contact dat we tot nu toe hebben gehad."

'Geen ziekteverschijnselen'

Zelf voelen ze zich prima en is er van ziekteverschijnselen geen sprake. "We voelen ons goed en hoeven niet te hoesten", vertelde Ad woensdagmorgen vroeg aan Omroep Brabant. "Onze conditie is ook goed, we sporten allebei veel. Dus we hopen dat weer snel de deur uit kunnen." De twee hebben heel veel mailtjes en appjes gekregen van familie en vrienden die zich zorgen maken. "Dat geeft ons wel moed."

Inmiddels zijn vier mensen besmet met het coronavirus. Zij komen alle vier uit de getroffen Noord-Italiaanse regio Lombardije, meldt het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid dinsdag. Veel scholen en universiteiten gesloten zijn daar de komende dagen gesloten, sportwedstrijden en andere publieksevenementen gaan niet door. In het hotel verblijven dertien Nederlanders.