'Rasta-overvaller' hoort maximale celstraf van 16 jaar eisen

Op de beelden draagt de overvaller meestal een capuchon en bivakmuts en bedreigt hij zijn slachtoffers met een pistool of groot mes. Bij een overval op de Jumbo-supermarkt in Winkelcentrum Woensel sloeg hij een beveiliger met zijn pistool. Bij een overval op Jack’s Casino in Oss moest de vrouw achter de balie, onder dreiging van een pistool, op de grond gaan liggen.

De verdachte kwam woensdag de rechtszaal binnen met een hoodie met capuchon op zijn hoofd. De rechter vindt dat niet prettig. Uiteindelijk doet hij hem met tegenzin af en komt zijn kale hoofd te voorschijn. De man beklaagt zich erover dat hij geen eerlijk proces krijgt: “Ik ben al veroordeeld door de media. Later op de dag, als de officier van justitie aan het woord is, verlaat hij woedend de zaal: “Hij lult maar wat”, roept hij.

Na het zien van de beelden zegt de verdachte verontwaardigd tegen de rechter: “Ben ik dit? dit is de omgekeerde wereld”. Hij zegt dat hij op geen van de beelden te zien is en dat hij er niets mee te maken heeft. Tegen de rechter zegt hij: “U denkt dat u God bent."

Veel slachtoffers

In de zaal ook veel slachtoffers. Een jonge vrouw barst in snikken uit als zij de ‘rastaman’ ziet binnenkomen. De rechtbank toont video bewakingsbeelden van de overvallen. Sommige slachtoffers vinden dat te confronterend en verlaten de zaal even.

Hevig geëmotioneerd doen slachtoffers hun verhaal. Ze vertellen over de enorme angst die ze hadden: “Ik stond altijd positief in het leven, maar dat is sinds de overval anders”, zegt een meisje in tranen. Ze vindt dat de overvaller hun flinke straf verdient.

Geen flauw benul

Volgens de officier van justitie is de 'Rasta-overvaller' kil en heeft hij geen flauw benul van wat hij zijn slachtoffers aandeed. Hoewel de man alles ontkent, is er volgens de officier bewijslast ten over.

Zo is hij op beelden door zijn ex-vriendin herkend en vond de politie een wapen en vermommingen en geld dat is buitgemaakt bij overvallen thuis in zijn kruipruimte. De man zijn fiets is ook keer op keer herkend. Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.