Waarom zette de NS geen bussen in tijdens de grote seinstoring in Eindhoven?

Het treinverkeer rond Eindhoven was lang ontregeld

De duizenden gestrande reizigers die dinsdagavond met lede ogen naar de informatieborden op station Eindhoven tuurden, snapten er niks van. 'De NS regelt geen vervangend vervoer' was te lezen in gele matrixletters. Volgens een woordvoerder van de NS was het onvermogen en geen onwil.

De mededeling dat er geen bussen werden ingezet kon op weinig begrip rekenen van de gedupeerde forenzen die urenlang in de kou moesten wachten. Ruim vier uur lang reed geen enkele trein van of naar de lichtstad. Op Twitter werd het ongenoegen door meerdere reizigers geuit.

Volgens Arno Leblanc van het vervoersbedrijf was het een onmogelijke taak om genoeg bussen te regelen als vervangend vervoer. ''We hadden meerdere ongelukkige omstandigheden. Aanvankelijk zou de storing niet meer dan twee uur duren waardoor bussen geen oplossing zouden zijn. tegen de tijd dat die paraat zouden staan, zouden de treinen weer rijden.''

De storing was echter niet om half zeven verholpen zoals ProRail aanvankelijk had gemeld. Het zou nog eens tweeënhalf uur duren voordat het probleem werd opgelost. Volgens LeBlanc was het daarnaast voor de NS ook onmogelijk om genoeg bussen en chauffeurs op te trommelen. ''Dat zouden er tachtig tot honderd moeten zijn geweest. Een onmogelijke opgave op zo'n korte termijn.''

Volgens de woordvoerder zet de NS regelmatig bussen in wanneer dat kan. ''Wij hebben daarvoor contracten met busbedrijven. Bij ingeplande werkzaamheden en wanneer een bepaald traject langere tijd stilligt, kan dat prima. Dinsdag lagen echter alle routes naar Eindhoven stil. Voldoende bussen naar Helmond, Weert, Tilburg en Den Bosch regelen kan niet binnen zo'n korte tijd. Het is niet zo dat buschauffeurs paraat staan voor grote storingen.''

Volgens LeBlanc zet het staatsbedrijf alleen bussen in wanneer het zeker weet dat het elke gestrande reiziger mee kan worden genomen. ''We kunnen het niet maken om sommige reizigers wel mee te nemen terwijl we anderen moeten achterlaten. Dan weten de gedupeerden ook niet waar ze aan toe zijn.''