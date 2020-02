Denk en praat mee over onze nieuwe Brabantse commissaris van de Koning

DEN BOSCH -

De provincie Noord-Brabant en Omroep Brabant slaan de handen ineen om een opvolger te vinden voor Wim van de Donk, die per 1 oktober afscheid neemt als commissaris van de Koning. In een speciale campagne met zeven reportages roepen we vanaf donderdag Brabanders op om mee te denken en hun mening te geven.