Gullie wordt op carnavalsdinsdag vader van dochter Yuna

Je bent carnavalsartiest en je vriendin is hoogzwanger, wat doe je dan? Gewoon optreden! Dus moest Quinten Montroos, beter bekend als Gullie, op carnavalsmaandag met spoed naar het ziekenhuis in Den Bosch.

De trotse vader legt uit wat er gebeurd is. "Maandagmiddag had ik nog een optreden in Teteringen, hartstikke leuk met veel kinderen en zo. Daarna gingen we op weg naar Veghel toen ik gebeld werd dat de vliezen waren gebroken. Omdat het drie weken te vroeg was, moest mijn vriendin naar het ziekenhuis in Den Bosch en ben ik daar ook als een speer heen gegaan."

Omdat zijn vriendin een hoge bloeddruk had, werd het een moeilijke bevalling. "Uiteindelijk is onze dochter Yuna dinsdagmiddag om half vijf geboren. Ze weegt 2242 gram en moeder en dochter maken het allebei heel goed. De dokters vonden het beter om nog een dag extra ter controle in het ziekenhuis te blijven. We hebben hier nu een kamer met z'n drietjes en het mooie meisje ligt in haar eigen bedje."

Als alles goed blijft gaan, mogen ze donderdag met z'n drieën naar huis. Dus voorlopig is Gullie gewoon vader Quinten. "Ik had na de bevalling nog kunnen optreden, maar ik heb er voor gekozen om bij mijn familie te blijven. Dat is voor mij op dit moment het belangrijkste en de rest komt later wel weer."