Boer wil stal voor 85.000 vleeskuikens bouwen, maar Raad van State verbiedt dat

Geen nieuwbouw voor kuikens in Walik (foto: archief).

De Raad van State in Den Haag verbiedt de bouw van een stal met 85.000 vleeskuikens aan de Schaiksedijk bij Walik. Volgens het hoogste rechtsorgaan in ons land heeft de gemeenteraad van Bergeijk, waar Walik onder valt, een fout gemaakt.

Het bestemmingsplan dat de nieuwbouw mogelijk zou maken, was onder meer gebaseerd op stalderingsregels van de provincie. Die komen er op neer dat er nieuwbouw mag komen wanneer er in hetzelfde gebied stallen worden opgeruimd. Die garantie is er volgens de Raad van State echter niet. Ook de twee omgevingsvergunningen, die aan de pluimveehouder waren verstrekt, zijn volgens de Raad van State ten onrechte afgegeven.

Hulp van natuurorganisaties

Buurtbewoners voeren al jaren actie tegen de bouwplannen. Zij zijn bang voor meer stank en fijnstof. Direct nadat de gemeenteraad van Bergeijk groen licht had gegeven voor het bestemmingsplan, in januari 2018, maakten ze bekend naar de rechter te stappen.

Die stelde het Bewonerscomité Walik in het ongelijk, waarna de stap naar de Raad van State volgde. De omwonenden werden hierbij bijgestaan door onder meer de stichtingen Groen Kempenland en Milieu-Werkgroep Kempenland. Ze vinden ook dat een nieuwe pluimveehouderij het risico op (dier)ziekten vergroot.

Het is nu aan de boer of hij een nieuwe poging gaat wagen om alsnog zijn plannen uit te kunnen voeren.

