Vrachtwagenchauffeur strandde door het slechte weer op het spoor en kon geen kant meer op

De schrik zit er nog altijd goed in bij de chauffeur en bij de medewerkers van het transportbedrijf waar de vrachtwagen van is. “Het is emotioneel zwaar”, zegt de eigenaar van het transportbedrijf uit Oud-Gastel. De chauffeur zelf is nog niet in staat om zijn verhaal te doen.

Wel heeft hij zijn medewerker gesproken over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. “Het zijn de slechte weersomstandigheden geweest. Er lag sneeuw en doordat hij extra voorzichtig ging rijden, kwam hij op de overgang stil komen te staan. De vrachtwagen had door de gladheid geen tractie meer en toen kon de chauffeur niet meer voor- of achteruit. De spoorbomen waren op dat moment nog gewoon open”, legt de eigenaar uit.

'Spoorbomen gingen dicht'

Maar toen leek het even helemaal mis te gaan. “Er kwam een trein aan en de spoorbomen gingen dicht. Gelukkig heeft hij dat aan zien komen en is hij er op tijd uit geklommen.”

De eigenaar is nu druk met het opnemen van alle materiële schade. “Maar we zijn blij dat het daarbij gebleven is en dat er ook in de trein geen slachtoffers zijn gevallen.”

