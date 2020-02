Vieze Volvo die al een jaar op dezelfde plek stond geparkeerd, is plotseling verdwenen

De auto is waarschijnlijk dinsdag weggehaald, vertelt een buurtbewoner. "Mijn vrouw en ik gingen gisteren even de stad in. We kwamen terug en mijn vrouw zegt: 'er mist iets! De auto is weg", zegt buurtbewoner Bram Paijens.

Hij is blij dat de auto eindelijk weg is, maar weet niet wie hem heeft opgehaald. "Ik hoorde van een buurvrouw dat een wagen met oplegger de auto is komen ophalen", zegt hij. "Het zal wel de eigenaar zijn of iemand die hem heeft gekocht, maar niemand heeft dat gezien."

Plantjes uit de motorkap

Half februari kwam de auto in het nieuws omdat de bak erg vuil was en aan het roesten was. Er groeiden zelfs planten uit de motorkap. De buurt was daar helemaal klaar mee.

Zo stond de Volvo 244 DL er een paar weken geleden nog bij

Alain Pondman van Volvo Lotte in Ophemert zag het artikel over de auto op Omroep Brabant. Omdat de Volvo-kenner de schoonheid van de klassieker nog steeds inzag, reed hij twee dagen later naar Eindhoven voor een flinke schoonmaakbeurt.

Kopen

De Volvo-liefhebber wilde de gele auto uit 1978 maar al te graag kopen en opknappen. Maar hij kreeg de eigenaar nooit te pakken en kon geen bod uitbrengen. "Het is jammer", vertelt hij. Wel werd hij na de opknapbeurt benaderd door een andere man die de auto wilde kopen. "Hij heeft uiteindelijk wel contact gekregen met de eigenaar. Volgens die meneer zou de eigenaar hem uiteindelijk toch zelf gaan opknappen. Maar ik heb niets meer gehoord", vertelt hij lichtelijk teleurgesteld.

Gelukkig kan hij er nog wel om lachen. Pondman werd de afgelopen weken vaak herkend als 'die man die de Volvo heeft schoongemaakt'. "Dat is heel leuk en grappig. Mensen vinden het toch een leuke stunt." Jammer genoeg voor Pondman blijft het dus bij die ene keer. Degene die hem heeft opgehaald, heeft er in ieder geval een gratis poetsbeurt aan overgehouden.

LEES OOK: Geparkeerde Volvo staat al een jaar weg te roesten, maar gemeente en politie kunnen niets doen

LEES OOK: Vieze verwaarloosde en verlaten Volvo in Eindhoven krijgt poetsbeurt