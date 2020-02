20.000 nieuwe bomen moeten ervoor zorgen dat het bos beter tegen de droogte kan

Staatsbosbeheer plant wel vaker nieuwe bomen, maar 20.000 in één keer is toch wel bijzonder. "We hebben op andere plekken in Brabant bijvoorbeeld 1500 of 4000 bomen geplant. Dus zoveel hier is echt heel veel", zegt boswachter Janneke de Groot.

Bekijk hier hoe de bomen één voor één worden geplant:

Over het hele bos bij Sint Anthonis zijn kleine stukken grond vrijgemaakt van de naaldbomen. Op deze kale plekken komen de nieuwe bomen. “We planten veel jonge, nieuwe loofbomen zoals linde, beuk, zomereik, wintereik, zoete kers, esdoorn en hazelaar. Een gevarieerd bos van diverse soorten en leeftijden kan beter tegen klimaatverandering, lange periodes van droogte, ziektes en stormen. Ook levert het een aantrekkelijk bos op voor bezoekers en een geschikte leefomgeving voor plant en dier”, vertelt de boswachter.