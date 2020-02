Het mysterie van de oude Volvo: auto stond ook al een jaar in een andere wijk

Bewoners van de Hagenkampweg Zuid in Eindhoven zijn blij, want de oude Volvo die een jaar lang een parkeerplek in hun straat bezet hield is eindelijk weg. Maar van wie is deze auto nu eigenlijk? Onze zoektocht maakt het verhaal nog vreemder dan het al is: de auto stond eerst een jaar op een andere plek in Eindhoven.

"Die auto ken ik wel, die heeft hier een jaar in de straat gestaan", zegt een bewoner van de Goorstraat in stadsdeel Tongelre tegen Omroep Brabant. Een andere buurtbewoner bevestigt dit: de gele oldtimer stond tot zo'n twee jaar geleden lange tijd geparkeerd, zonder dat iemand er naar omkeek. Net zoals in de Hagenkamp Zuid, waar de auto ook ongeveer een jaar stond.

Imperial

Toch is er wel wat veranderd aan de wagen, die volgens de RDW gegevens sinds 2005 dezelfde eigenaar heeft. Een oude foto op fotosite Flickr laat zien dat de auto in 2018 nog een imperial op het dak had:

Politie deed niks

Ook op deze plek vervuilde de Volvo langzaam, tot ergernis van de buurt. "We hebben de politie wel eens gebeld, maar die kon ook niks doen. Er werd overal voor betaald", vertelt een buurtbewoner.

Dat probleem hadden de bewoners van de Hagenkampweg Zuid ook, de politie kon niet optreden want het is niet verboden om een auto ergens te parkeren en vervolgens lange tijd weg te blijven.

5 kilometer verplaatst

Maar wie laat zijn auto eerst een jaar ergens staan, om vervolgens de imperial er af te halen en hem te parkeren in de Hagenkampweg Zuid, vijf kilometer verderop? Opvallend: in februari 2019 is de auto nog APK gekeurd, een maand later stond hij volgens Google Streetview op zijn plekje.

Of de auto destijds naar zijn nieuwe bestemming is gereden weten we niet. Wat we wel weten is dat hij nu niet meer rijdt, want hij is met een oplegger opgehaald. In welke straat zal hij straks zijn dagen slijten?