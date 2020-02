Droogte voorbij, recordregen brengt grondwater weer op het normale peil

De droogte in Brabant is bijna overal voorbij. De grondwaterstand heeft weer het normale peil bereikt dankzij een kletsnatte februarimaand. Dat bevestigen donderdag de provinciale waterschappen.

"Voor ons is deze situatie nieuw", zegt Jos Kruit van waterschap Aa en Maas. "In februari is vier keer meer regen gevallen dan normaal. Dit is wat we nodig hadden."

Niet alleen bij Aa en Maas is de opluchting groot. Ook waterschappen De Dommel en Brabantse Delta zien de vele regen als een zegen. Rivieren, beken, vennen en singels zijn tot de rand gevuld. Gemalen draaien de klok rond.

Hoge zandgronden

"Er zijn alleen nog achterstanden op de hoge zandgronden, zoals in natuurgebied De Maashorst bij Uden. Ook ten zuiden van Eindhoven en aan de Belgische grens bij Breda is dat het geval. Als het zo door blijft regenen, is daar de situatie binnen enkele weken ook weer normaal", zegt Kruit.

Hoewel het overal kleddernat is, waarschuwen de waterschappen om niet te vroeg te juichen. Kruit: "We blijven last houden van twee zeer extreem droge jaren. Als in maart minder neerslag valt, zullen we dat snel merken."

Stuwen

Er is wel sprake van een kantelpunt, volgens de waterschappen. "Rvieren zoals de Aa zijn nu enorm breed. Stuwen staan in de hoogste stand om het water vast te houden. Veel landbouwpercelen staan blank. Binnenkort willen de boeren het land op om te bemesten en zaaien. Dan zullen we de stuwen sinds lange tijd weer laten zakken. Daar gaan we niet moeilijk over doen."