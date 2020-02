Natste februari in 74 jaar: waterschap moet schipperen tussen natuur en mens

Het is de natste februari in 74 jaar tijd. Gemiddeld viel er in Nederland zo'n 122 millimeter neerslag.



"Dat is uitzonderlijk. Maar het geeft nog geen echte overlast. De sloten en beken in dit gebied zijn overvol. Alleen op de maaivelden en de akkers staan nog veel plassen. Daardoor is het voor de boeren nog lastig om het land op te gaan", zegt Van Heemskerk. "Hier schrikken we nog niet van. Dit is eigenlijk een normale wintersituatie."

Nattigheid

Zijn met deze nattigheid alle problemen voor droge natuur definitief achter de rug? "Voor de beken zitten we nu weer op een normale waterhoogte. Op de hoger gelegen gebieden komt ook het grondwaterpeil weer op een normale waarde. Volgt er weer een langdurige periode van droogte dan kan dit zomaar weer veranderen."

Overstroomde Aa of Weerijs bij Breda.

De uitdaging voor het waterschap is om een balans te vinden tussen het vasthouden en afvoeren van het water. Van Heemskerk: "Het is continu zoeken naar het optimale. Enerzijds wil je de droogte voorkomen en anderzijds geen natte voeten, want ook de agrariërs hebben het lastig om op het land te komen. Als waterschap moeten we dealen met de nieuwe klimaatomstandigheden waarbij het heel erg droog of nat is en daarmee zullen we moeten leren om te gaan."