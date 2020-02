Andy schrijft geschiedenis als eerste Nederlandse hond op het WK lawinehonden

Het is hondenweer, de regen valt met bakken naar beneden in het bos bij Bosschenhoofd, maar er wordt gewoon getraind. "We zijn elke week op pad want het is een teamsport", vertelt Jantine. Ondertussen ligt Heleen Kuipers in een camouflagepak languit in de modder onder een boom. Heleen speelt het slachtoffer en Andy moet haar vinden.

Unieke hond

De zesjarige Duitse herder Andy is volgens Jantine de enige Nederlandse hond die een certificaat van de internationale reddingshonden organisatie (IRO) heeft, waardoor hij mag meedoen aan de WK voor lawinehonden.

De meeste honden komen uit bergachtige landen waar ze regelmatig kunnen trainen in de sneeuw. Andy moet het doen met Heleen die doorweekt in het bos ligt. Eens per jaar gaat Jantine met Andy naar de bergen om daar ook te trainen en examens te doen. "Vorig jaar hebben we samen genoeg punten gehaald om mee te mogen doen", vertelt Jantine trots.

Het WK wordt van 12 tot en met 14 maart gehouden in het Oostenrijkse Sankt Leonhard. "De dagen ervoor gaan we er met het team al naartoe om in de sneeuw te trainen. Andy is een natuurtalent en in 2018 haalde hij al de eerste prijs op een lager niveau, dus wie maken we kans op de wereldtitel", zegt Jantine lachend.

Jantine laat zien hoe Andy wordt klaargestoomd voor het WK lawinehonden: