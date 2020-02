Ad (79) mag hotelkamer weer uit op Tenerife na corona-alarm: 'We hebben niets te klagen'

Ad Elissen (79) en zijn vrouw hebben hun vakantie weer een beetje terug. Het hotel waar ze verblijven ging dinsdag volledig op slot nadat het coronavirus bij een Italiaanse gast was vastgesteld. Inmiddels mogen ze weer de tuin en het restaurant in, waardoor het toch weer prima vertoeven is voor het echtpaar uit Breda.

“We mogen de tuin in, naar het zwembad met uitzicht op zee. En we krijgen het ontbijt, middageten en avondeten weer in het restaurant. Dus dat is allemaal prima verzorgd. Het is nu een verlengstuk van onze vakantie geworden”, vertelt hij vanuit het H10 Costa Adeje Palace.

Prima vakantie zo

En dat is een meevaller, want dinsdag kregen zij en de duizend andere gasten te horen dat ze op hun hotelkamers moesten blijven. En dan blijft van vakantie natuurlijk weinig over.

Ondanks het feit dat nog steeds niemand het hotelterrein mag verlaten, valt er inmiddels weinig meer te klagen volgens Ad. “Het is echt prima zo hoor! We komen niets tekort.”

Ook nu alle gasten in dezelfde ruimte eten en de tuin ingaan, maakt het stel zich niet al te druk over het virus. “We worden elke dag gecontroleerd. Het enige wat ik vervelend vind, is dat ik nu zondag de wedstrijd van mijn voetbalvereniging Baronie tegen Halsteren mis!”

De gasten moeten tot 10 maart in het hotel blijven. Daarna mogen ook Ad en zijn vrouw waarschijnlijk direct terug naar Nederland.

