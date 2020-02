CM.com neemt Global Ticket over en wordt grootste kaartjesverkoper van het land

Het hoofdkantoor van CM in Breda.

CM.com uit Breda neemt Global Ticket over. Daarmee wordt de onderneming in één klap de grootste digitale kaartjesverkoper van de Benelux. Dat maakte CM.com donderdag bekend.

Global Ticket is marktleider op het gebied van e-tickets in de Benelux. Het bedrijf verkocht in 2019 ruim vijf miljoen kaartjes met een totale waarde van ongeveer zestig miljoen euro en een omzet van 1,2 miljoen euro.

CM.com krijgt met de overname een stevige marktpositie in de ticketverkoop voor musea, attracties en dierenparken in Nederland, België, Spanje en Zuid-Afrika.

Met de verwerving van Global Ticket, haalt het Bredase bedrijf klanten binnen zoals het Van Gogh Museum, Heineken Experience, Toverland en GaiaZOO.

