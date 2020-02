Gemeente Tilburg: vooralsnog geen extra maatregelen tegen coronavirus

De gemeente Tilburg neemt vooralsnog geen extra maatregelen nu een man in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis is opgenomen met het coronavirus. Dat laat een woordvoerder donderdagavond weten.

"We houden de vinger aan de pols. We kijken van moment tot moment wat we moeten doen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

De gemeente Tilburg leeft mee met de patiënt en de familie. "We hebben alle vertrouwen in het Tilburgse ziekenhuis waar de man verblijft. De gemeente staat in nauw contact met de Rijksoverheid en de RIVM."