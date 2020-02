Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in crisisberaad na opname patiënt met coronavirus

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis zit donderdagavond in crisisberaad nadat bekend werd dat er in het ziekenhuis een patiënt is opgenomen met het coronavirus. "Wij hebben net de minister geïnformeerd", aldus woordvoerder Wim Pleunis.

"Het is belangrijk dat ook de normale patiëntenzorg kan doorgaan. Dat heeft alle prioriteit", aldus de woordvoerder. "We hebben nauw overleg met het RIVM en het ministerie. We hebben ons net als alle ziekenhuizen voorbereid op de mogelijke opvang van de eerste patiënt. Vandaag is de eerste patiënt hier positief getest. De hele wereld komt nu op ons af. Eerst gaan we intern patiënten en medewerkers informeren."

Het Elisabeth-TweeSteden heeft twee locaties in Tilburg: aan de Hilvarenbeekseweg en de Dr. Deelenlaan. Het ziekenhuis zegt niet in welke van de twee locaties de besmette man ligt. "We kunnen niets zeggen over de patiënt in verband met privacy.