RIVM: 'Contacten van coronapatiënt Loon op Zand moeten hun temperatuur meten en doorgeven aan GGD'

Het RIVM gaat in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant uitzoeken met wie de Tilburgse coronapatiënt in contact is geweest. Om een verdere uitbraak van het nieuwe coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, zullen deze personen worden gemonitord en moeten ze twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD.

De contactpersonen moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. "Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.", aldus een woordvoerder van het RIVM. Hij wil nog niet spreken over een mogelijke quarantaine van de contactpersonen. "Daarvoor is het nog veel te vroeg. Dat is maatwerk op basis van gesprekken die deskundige artsen voeren met mensen die klachten hebben."

Carnaval

De GGD onderzoekt onder meer of de man tijdens carnaval op stap is geweest. Omdat het nieuwe coronavirus zich kan verspreiden via druppels, is het besmettingsgevaar groot. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander, kan het virus worden overgedragen.

Het RIVM blijft alert op mogelijke nieuwe besmettingen en past hetzelfde protocol toe als er nieuwe besmettingen gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de patiënt. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.

