Premier Rutte na eerste corona-besmetting: ‘Volg de adviezen op’

Het is belangrijk om de adviezen van deskundigen over het coronavirus te blijven opvolgen nu in Nederland het eerste besmettingsgeval is geconstateerd. Dat schrijft premier Mark Rutte op Twitter.

Donderdagavond werd in het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg een man opgenomen bij wie het virus is vastgesteld.

'Veel sterkte en beterschap'

Mark Rutte staat in nauw contact met verantwoordelijk minister Bruno Bruins om te kijken welke maatregelen genomen moeten worden. “Ik wens de besmette man natuurlijk alle sterkte en beterschap toe." De premier uit grote waardering voor de professionals die hard werken om alles te doen wat nodig is. “Het is van belang dat we hun adviezen blijven volgen”, aldus Rutte.

