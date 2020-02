Corona in Tilburg: volg ons liveblog de hele nacht, extra tv-uitzending vrijdagochtend

Volg het laatste nieuws rondom de uitbraak van het coronavirus in Loon op Zand op de voet via onze liveblog. Ook is er vrijdagochtend een extra uitzending op tv en radio over de uitbraak van het virus.

De extra uitzending op tv begint vrijdagochtend om zeven uur. Op radio wordt er vanaf zes uur aandacht besteed aan de uitbraak van het virus.

Volg hier de ontwikkelingen in ons liveblog

Donderdagavond maakte minister Bruno Bruins van Medische Zorg bekend dat de eerste coronabesmetting ontdekt was in Brabant. Het gaat om een 56-jarige man uit Loon op Zand. Hij ligt op dit moment in quarantaine in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg.

Lees alles over de ontdekking van het coronavirus in Brabant op de speciale themapagina www.omroepbrabant.nl/corona