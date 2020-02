Man met coronavirus meldde zich na klachten zelf bij het ziekenhuis

De man die besmet is met het coronavirus heeft zich woensdag zelf gemeld bij het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Dat vertelde Jaap van Dissel van het RIVM donderdag aan de NOS.

Volgens Van Dissel heeft het ziekenhuis het virus snel herkend en direct actie ondernomen.

"Het betreft een persoon die de besmetting hoogstwaarschijnlijk heeft opgelopen tijdens verblijf in een van de gebieden in Noord-Italië, waarvan we weten dat het virus daar circuleert", aldus Van Dissel.

Geïsoleerd

"Hij is teruggekomen naar Nederland. Hij is ziek geworden, heeft zich gemeld bij het ziekenhuis. Daar heeft men gelukkig heel snel herkend dat er mogelijk sprake was van een een infectie met het coronavirus. Het ziekenhuis heeft de persoon geïsoleerd, zodat geen patiënten of zorgmedewerkers besmet konden worden."

Loon op Zand

De besmette coronapatiënt is een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand. Verschillende bronnen melden aan Omroep Brabant dat een familielid van de man les geeft op een basisschool in Loon op Zand. De school was afgelopen week dicht vanwege de carnavalsvakantie.

Lees alles over de ontdekking van het coronavirus in Brabant op de speciale themapagina www.omroepbrabant.nl/corona