Ooggetuige: 'Geen gespannen sfeer in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis om coronavirus'

Volgens ooggetuigen die donderdagavond in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis waren, heerst er in het hospitaal geen gespannen sfeer nu er een patiënt met het coronavirus is opgenomen.

"We waren op de EHBO met mijn vader. Hij is opgenomen met een griepvirusinfectie. Hij heeft koorts en een longontsteking. Daarom werd door het personeel al vrij snel overgeschakeld naar mondkapjes. We zijn enkele uren in het ziekenhuis geweest voor de gebruikelijke onderzoeken", aldus de ooggetuige tegenover een verslaggever van Omroep Brabant.

Mondkapjes

"Nee, eigenlijk heerst er geen gespannen sfeer in het ziekenhuis. Er waren ook andere, best wel heftige trauma's die op de EHBO binnenkwamen. Daar ging de aandacht ook naar uit. Niet alle medewerkers dragen mondkapjes. Dat hangt af van de klachten van de patiënten."

Berusting en enige ironie komen bovendrijven bij de ooggetuige. "We konden erop wachten dat het hier een keer zou uitbreken. En dat wij er nou toevallig ook nog bovenop staan, tja."

