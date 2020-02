Dit is wat er bekend is over het coronavirus

De besmette man uit Loon op Zand verbleef in de afgelopen periode in de Lombardije in Italië. De meeste patiënten komen uit de Chinese regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus opgedoken, onder meer dus in Nederland, maar ook in Japan, Thailand, de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk, Noord-Italië, Zuid-Korea en Iran.

Luchtwegklachten en koorts

Mensen met het coronavirus hebben luchtwegklachten en koorts. Ze moeten hoesten of zijn kortademig zo schrijft het RIVM. De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Hoe zieker iemand is, hoe meer virus de patiënt kan verspreiden.

Incubatietijd

Het RIVM gaat ervan uit dat het coronavirus een gemiddelde incubatietijd van zeven dagen heeft, tot maximaal veertien dagen. De incubatietijd is de tijd tussen het moment dat je besmet raakt en dat je ziek wordt.

Onderzoek naar omgeving

Als iemand bestaat is geraakt, onderzoekt de GGD met welke mensen de patiënt in de afgelopen tijd in contact is geweest. Om een verdere uitbraak tegen te gaan, worden deze mensen gemonitord en moeten ze twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD.

In dit filmpje legt het RIVM uit hoe dit contactonderzoek verloopt.

Op de website van het RIVM is een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden te vinden.

