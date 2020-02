Automobilist botst met hoge snelheid tegen lantaarnpaal en zit lange tijd bekneld

In Geldrop is een automobilist donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk. De man botste op het Emopad hard tegen een lantaarnpaal. De brandweer had grote moeite om hem na de aanrijding uit het wrak te bevrijden.

Volgens getuigen reed de man erg hard en verloor hij de macht over het stuur. Het slachtoffer heeft bijna een uur vastgezeten in zijn auto, voordat het de brandweer lukte om hem te bevrijden.



Mogelijk alcohol in het spel

De man is overgebracht naar het ziekenhuis. Omdat de politie denkt dat er mogelijk drank in het spel is, zijn agenten meegereisd naar het ziekenhuis om daar een alcoholtest af te nemen.