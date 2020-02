'Woede over drugsdumping in Waspik: 'Daar draait de maatschappij weer voor op'

Boosheid over de drugsafval op en langs de Polanenweg in Waspik. (Foto: Facebook politie gemeente Waalwijk)

WASPIK -

Op de Polanenweg in Waspik en in de sloot daarnaast is donderdagnacht drugsafval gedumpt, tot woede van de politie. Het ging om dozen vol hennepafval, plastic, papier en 'andere rotzooi'.