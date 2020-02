'We willen overal grip op hebben', socioloog over onrust na coronabesmetting

Nu bij een 56-jarige man uit Loon op Zand het coronavirus is vastgesteld, maken veel mensen zich zorgen. Ook al is de man opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en zeggen de officiƫle instanties dat er 'zeker geen reden voor paniek' is. Socioloog Peter Achterberg van de Tilburg University snapt dit wel en legt uit waar dit vandaan komt.

"Mensen worden opgevoed met het idee dat alle risico's in principe uit te bannen of uit te sluiten zijn", legt Achterberg uit. "Sociologen spreken van een 'risicosamenleving' waarin we nu leven. Precies daar maken mensen zich druk om. Zodra er maar enig risico bestaat dat jij of je familie ziek kan worden, slaat de paniek een beetje toe."

Meesters van ons eigen bestaan

"De meeste risico's waarmee wij geconfronteerd worden, hebben we zelf veroorzaakt", legt Achterberg uit. "Bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen, de klimaatcrisis... dat zijn allemaal dingen waar de mens de hand in heeft. Maar zo'n virus is totaal oncontroleerbaar. Dat heeft de mens niet veroorzaakt en we weten niet precies wat we eraan kunnen doen. Dat veroorzaakt die zorgen. We willen overal grip op hebben."

Volgens de socioloog denken we dat we 'de meesters van ons eigen bestaan' zijn. "We richten ons eigen leven in en maken onze eigen keuzes. En dan komt daar ineens zo'n ziekte voorbij, dat is voor ons mensen totaal onverteerbaar."

Informatie

Ook de hoeveelheid informatie die op mensen afkomt, zorgt volgens de socioloog voor onrust.

"We leven in een tijd met constante informatiestromen, waarbij heel moeilijk te onderscheiden is wat waar en wat niet waar is. Het RIVM en viroloog Ab Osterhaus zijn hartstikke goed op de hoogte en proberen goed te informeren. Maar er zijn veel meer informatiekanalen: tv, radio, internet, social media. Mensen praten ook de hele dag met elkaar. Informatie komt dus van verschillenden kanten op ons af. Soms is die van hoge kwaliteit en soms van wat mindere kwaliteit. En jij moet daar zelf iets van maken. Dat is erg lastig."

