'Coronapatiënt maakt zich geen zorgen volgens zijn familie' [LIVEBLOG]

Dit is wat we tot nu toe weten:

In Tilburg is het eerste Nederlandse besmettingsgeval van het coronavirus ontdekt. De man is woensdag opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Het nieuws werd donderdagavond bekend.

De patiënt is een 56-jarige man uit Loon op Zand. Zijn vrouw en dochter werken op twee basisscholen in Loon op Zand. De man vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg en Loon op Zand.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voert vrijdagochtend opnieuw crisisoverleg en de GGD onderzoekt met wie de patiënt de afgelopen dagen in contact is geweest.

Bekijk de laatste extra uitzending hier terug.

Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog:

09.45 De huisarts heeft de bewuste patiënt doorverwezen naar het ETZ.

09.30 Een huisarts in Loon op Zand zegt het bijzonder druk te hebben. De praktijk is daarom slecht bereikbaar. Personen met klachten worden nadrukkelijk verzocht om niet de praktijk te bezoeken, maar te bellen.

09.20 De tweede extra live-uitzending is nu ten einde. Je kunt hem hier terugkijken.

09.05 De coronapatiënt maakt volgens zijn familie zich geen zorgen. “Het is een nuchtere man die niet bang is voor een griepje. Ik maak me weinig zorgen", vertelt een familielid tegen Hart van Nederland.

09.00 De tweede extra live-uitzending over het virus start nu.

08.45 De meeste inwoners van Loon op Zand zijn geschrokken van het nieuws over hun plaatsgenoot. "Het is oppassen geblazen! Je weet niet of hij mensen besmet heeft."

08.40 Een man uit Loon op Zand is naar huis gestuurd toen hij naar zijn werk ging in Odijk, nadat donderdag het coronavirus is geconstateerd bij een plaatsgenoot.

08.15 We kregen gisteren een rondleiding in de quarantaineruimte van het ziekenhuis. Zo ziet de isolatiekamer eruit:

08.00 Viroloog Ab Osterhaus benadrukt dat er 'zeker geen reden tot paniek' is nu het coronavirus is vastgesteld bij een man uit Loon op Zand.

07.30 Om 09.00 uur is er een extra uitzending van Brabant Nieuws over de laatste ontwikkelingen rond het virus.

05.30 Met de besmette man gaat het naar omstandigheden goed, meldt burgemeester Theo Weterings van Tilburg. “Hij is goed aanspreekbaar.” De burgemeester verwacht dat vrijdag in de loop van de dag duidelijk wordt met hoeveel mensen de man afgelopen dagen contact heeft gehad.

05.00 De diagnose van het coronavirus wordt voor heel Nederland vastgesteld in het Erasmus MC in Rotterdam. Dat betekent dat bloedmonsters van patiënten die het virus mogelijk hebben, naar Rotterdam worden gestuurd om te worden onderzocht. Zo ook de bloedmonsters van de man uit Loon op Zand.

04.48 Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis krijgt vragen van verontruste patiënten en bezoekers. Mensen die afgelopen dagen in het ziekenhuis waren, hoeven zich geen zorgen te maken, meldt het ziekenhuis.

02.10 Er komen op dit moment weinig updates meer naar buiten over de corona-besmetting. Waarschijnlijk is er komende nachtelijke uren weinig nieuws te melden.

01.22 Welke symptomen heeft iemand die besmet is met corona, hoe besmettelijk is de ziekte en hoe snel kun je ziek worden na een besmetting? In dit verhaal leggen we het uit.

01.15 De besmette man ligt in een van de vijftig isolatiekamers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Zo'n kamer heeft zogenoemde onderdruk, zodat het virus niet naar buiten kan. Verplegers dragen beschermende kleding. "Alles is volledig veilig", aldus het ziekenhuis.

00.49 Een woordvoerder van het Tilburgse ziekenhuis laat weten dat er vrijdagochtend om half negen opnieuw crisisoverleg is. Mogelijk komt er daarna meer informatie naar buiten.

00.39 Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis laat weten dat het ziekenhuis volledig operationeel blijft. Alle operaties en afspraken gaan door. "Voor ons is er geen reden iets te veranderen", zegt een woordvoerder.

00.26 In Nederland zijn tot nu toe zestig mensen getest op het coronavirus. Tot nu toe dus één iemand positief: de man die is opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg.

00.01 Bij het ziekenhuis in Tilburg heerst geen gespannen sfeer, merkt onze verslaggever. "We waren op de EHBO met mijn vader. Hij is opgenomen met een griepvirusinfectie. Hij heeft koorts en een longontsteking. Daarom werd door het personeel al vrij snel overgeschakeld naar mondkapjes." Lees hier het hele verhaal.

LEES HIER HET EERSTE DEEL VAN ONS LIVEBLOG TERUG