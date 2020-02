Coronapatiënt komt uit Loon op Zand en vierde carnaval, volg de ontwikkelingen in ons liveblog

Dit is wat we tot nu toe weten:

In Tilburg is het eerste Nederlandse besmettingsgeval van het coronavirus ontdekt. De man is woensdag opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

De patiënt is een 56-jarige man uit Loon op Zand. Zijn vrouw en dochter werken op twee basisscholen in Loon op Zand. De man vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg en Loon op Zand.

De gemeente Tilburg neemt vooralsnog geen extra maatregelen tegen het coronavirus.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis voert donderdagavond crisisoverleg en de GGD onderzoekt met wie de patiënt de afgelopen dagen in contact is geweest.

Omroep Brabant volgt het nieuws de hele nacht via dit liveblog. Vrijdagochtend om zeven uur is er een extra uitzending op tv.

Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog:

00.39 Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis laat weten dat het ziekenhuis in Tilburg volledig operationeel blijft en volledig toegankelijk is voor patiënten en bezoekers.

00.26 In Nederland zijn tot nu toe zestig mensen getest op het coronavirus. Tot nu toe dus één iemand positief: de man die is opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg.

00.01 Bij het ziekenhuis in Tilburg heerst geen gespannen sfeer, merkt onze verslaggever. "We waren op de EHBO met mijn vader. Hij is opgenomen met een griepvirusinfectie. Hij heeft koorts en een longontsteking. Daarom werd door het personeel al vrij snel overgeschakeld naar mondkapjes." Lees hier het hele verhaal.

23.54 Burgemeester Hanne van Aart van Loon op Zand heeft vanaf haar vakantieadres gereageerd: “Ik ben heel erg geschrokken en leef mee met de man en zijn familie”, zo laat ze weten. Ze wil verder weinig vertellen. Vrijdag vliegt ze terug naar Nederland. De terugreis was al gepland.

23.38 De besmette man heeft zich woensdag zelf gemeld bij het ziekenhuis in Tilburg, vertelt Jaap van Dissel van het RIVM. Volgens hem heeft het ziekenhuis het virus snel herkend en direct actie ondernomen.

23.32 De man uit Loon op Zand die besmet is met het coronavirus vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg en Loon op Zand. Dat melden verschillende bronnen aan Omroep Brabant. Online circuleren ook foto's waarop te zien is dat de man in Tilburg op stap is.

23.24 Verslaggever Tom van den Oetelaar vertelt in deze livestream alles wat we tot nu toe weten.

23.22 De besmette man uit Loon op Zand werd woensdag opgenomen in het ziekenhuis in Tilburg, meldt het ministerie.

23.12 Beelden van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg vanavond.

22.59 De besmette coronapatiënt is een 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand. Verschillende bronnen melden aan Omroep Brabant dat de vrouw en dochter van de man les geven op twee verschillende basisscholen in Loon op Zand. De scholen waren afgelopen week dicht vanwege de carnavalsvakantie.

22.47 Omroep Brabant houdt u online op de hoogte van alle ontwikkelingen. Vanaf zeven uur vrijdagochtend komen we op televisie met een extra uitzending.

22.46 Verslaggever Joris van Duin ziet bij het Tilburgse ziekenhuis tientallen mensen zonder mondkapjes het gebouw in- en uit zien lopen. Deze mensen reageren verder kalm en nuchter. Deze twee dames vormen hierop een uitzondering.

22.39 In Tilburg staat vrijdagavond de eredivisiewedstrijd Willem II - FC Groningen gepland. Of het duel doorgaat, is de vraag. De KNVB zal de officiële instanties volgen, zo laat de voetbalbond weten.

22.35 Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest.

22.27 De GGD zoekt op dit moment dus uit met wie de man in contact is geweest. Zo wordt onder meer onderzocht of hij carnaval heeft gevierd. De kans dat hij andere mensen heeft besmet, kan dan een stuk groter zijn.

22.23 Iedereen die in contact is geweest met de Tilburgse coronapatiënt, wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid (RIVM) laten weten. Om een verdere uitbraak tegen te gaan, worden deze mensen gemonitord en moeten ze twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD.

22.19 Volgens het Brabants Dagblad komt de besmette man uit Loon op Zand.

22.13 Het is belangrijk om de adviezen van deskundigen over het coronavirus te blijven opvolgen nu in Nederland het eerste besmettingsgeval is geconstateerd. Dat schrijft premier Mark Rutte op Twitter.

22.08 Een woordvoerder van het RIVM laat weten dat wordt uitgezocht met wie de besmette man na terugkomst uit Italië contact heeft gehad.

22.07 De besmette man zou volgens de NOS rond de 50 jaar oud zijn.

22.04 De gemeente Tilburg neemt op dit moment nog geen extra maatregelen. "We houden de vinger aan de pols. We kijken van moment tot moment wat we moeten doen", aldus een woordvoerder van de gemeente.

21.50 Wim Pleunis, woordvoerder van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis, zegt dat het ziekenhuis momenteel in crisisoverleg is. "Wij hebben zojuist de minister geïnformeerd." Pleunis geeft aan dat het belangrijk is dat ook alle normale patiëntenzorg kan doorgaan. "Dat heeft alle prioriteit. We kunnen niets zeggen over de patiënt in verband met privacy."

21.47 Volgens het RIM kan het coronavirus zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt.

21.36 Eerder vandaag maakte Omroep Brabant nog een reportage in het ETZ. Ruud Snoeren, deskundige infectiepreventie, liet zien hoe een arts zich omkleedt voordat hij de quarantaineruimte binnengaat:

21.30 De besmette patiënt is onlangs nog in Lombardije (Noord-Italië) geweest. In dat land brak kort geleden het virus uit. In Italië zijn volgens de autoriteiten al ruim vierhonderd besmettingen gemeld. Het gaat in heel Italië om 650 gevallen. Tot nu toe zijn zeventien patiënten overleden in Italië. Er zitten zo'n 50.000 mensen afgegrendeld.

21.22 Gezondheidsinstituut RIVM en minister Bruno Bruins melden dat er een eerste patiënt is in Nederland waarbij het coronavirus (COVID-19) is vastgesteld. De man ligt in isolatie in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. De GGD onderzoekt met wie hij in contact is geweest.