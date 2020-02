‘Coronapatiënt vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg’

In het Tilburgse is een speciale kamer ingericht voor coronapatiënten

De man uit Loon op Zand die besmet is met het coronavirus vierde afgelopen dagen carnaval in Tilburg. Dat melden verschillende bronnen aan Omroep Brabant. Online circuleren ook foto's waarop te zien is dat de man in Tilburg op stap is.