Zo kleedt een arts zich om in de sluis bij de quarantaineruimte

TILBURG -

Op dit moment is er nog geen coronavirus in Brabant. Alleen mensen met ziekteverschijnselen, die in een risicogebied geweest zijn, worden getest. Als die test positief uitvalt dan moet je in quarantaine. Ruud Snoeren, deskundige infectiepreventie van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg, laat zien hoe een arts zich omkleedt voordat hij de quarantaineruimte binnengaat.