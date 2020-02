11 scholen stuurden leerlingen naar huis door lerarentekort

Omroep Brabant heeft het lerarenmeldpunt gesloten. Omroep Brabant heeft meldingen gekregen over elf scholen die leerlingen één of meerdere dagen naar huis hebben gestuurd. 16 keer heeft er iemand zonder lesbevoegdheid voor de klas gestaan en 28 keer zijn leerlingen verdeeld over andere klassen. Waarschijnlijk ligt het werkelijke aantal hoger.

Van december tot eind februari konden leerkrachten en ouders hier melding maken van een lerarentekort. Het meldpunt is in deze drie maanden een paar honderd keer gebruikt.

Directeur voor de klas

In de rest van de meldingen kon het tekort op een of andere manier worden opgevangen. Soms werkte een parttimer extra, werden vrije dagen niet opgenomen of ging de directeur zelf voor de klas staan.

Naar verwachting is het lerarentekort minder groot van maart tot december, daarom heeft Omroep Brabant ervoor gekozen om het meldpunt weer te sluiten.

Lerarentekortisnu.nl

Vanaf dit jaar registreert het Ministerie van Onderwijs meldingen over het lerarentekort. Als het daar weer tijd voor is, wordt dat geopend op Lerarentekortisnu.nl. Hou voor meldingen vooral die site in de gaten.

Uiteraard blijft Omroep Brabant aandacht besteden aan het lerarentekort en de problemen die dat veroorzaakt. In de reguliere berichtgeving blijven we onze lezers, kijkers en luisteraars op de hoogte houden.