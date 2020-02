Zakenpartner ontmoette coronapatiënt op beurs in Italië: 'Hijleek absoluut niet ziek'

De 56-jarige ondernemer uit Loon op Zand die besmet is met het coronavirus, was onlangs in Italië om daar de Lineapelle Fair in Milaan te bezoeken. Dat is een beurs voor handelaren in lederwaren. Omroep Brabant sprak met een Italiaanse zakenpartner die hem daar ontmoette. Volgens haar zijn er altijd veel Nederlanders op die beurs.

De ondernemer uit Loon op Zand was op 19 en 20 februari op de beurs, vertelt de Italiaanse. Volgens haar was hij alleen op de beurs. Hij had geen familie of andere Nederlanders bij zich.

Dat wil niet zeggen dat er verder geen Nederlanders waren: "Voor zover ik weet was hij alleen. Toen ik hem ontmoette in ieder geval wel. Maar het is vrijwel zeker dat er andere Nederlanders waren, want er zijn altijd veel Nederlanders die de Lineapelle Fair bezoeken", zo vertelt ze.

"Hij is altijd op de beurs, die wordt twee keer per jaar gehouden", gaat ze verder. De vrouw denkt dat hij hoogstwaarschijnlijk met het vliegtuig is gereisd. Een reis met de auto lijkt haar niet voor de hand liggend: "Bezoekers uit Nederland komen bijna altijd met het vliegtuig, dat is gemakkelijker dan met de auto."

Als de man inderdaad met het vliegtuig heeft gereisd, is het mogelijk dat tijdens die reis ook andere Nederlanders besmet zijn geraakt. Volgens haar is hij verder niet vaak in Milaan te vinden.

Niet ziek

De vrouw wist niets van de besmetting van haar zakenpartner. "Ik lees het net op jullie site", zegt ze nadat we een link naar Omroepbrabant.nl hebben gegeven. Ze schrikt er niet van: "Direct na de beurs explodeerde het virus hier in Milaan." Zelf is ze niet besmet, iedereen in haar omgeving wel, zo zegt ze.

Tijdens de ontmoeting leek de ondernemer nog helemaal in orde. "Hij leek absoluut niet ziek! Toen ik hem ontmoette was hij helemaal oké." Na afloop van de beurs zou de man volgens verschillende bronnen nog carnaval gevierd hebben in Tilburg.