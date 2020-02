Gratis klimmen bij Klimrijk en de processierups bestrijden? Betaal met een vogelhuisje

Een groep kinderen is hun vogelhuisjes aan het versieren in Klimrijk.

In totaal hangen er nu vijftig vogelhuisjes in Klimrijk en daar komen er zeker vijftig bij.

De 11-jarige Quinty uit Vught zet haar vogelhuisje op de toonbank van de entree van het Veldhovense klimpark. "Mijn moeder had de actie op social media gezien. Ik vind het wel slim, gratis klimmen en die rups aanpakken."

Haar vriendinnetje Jayda is het daarmee eens. "Ik vind het echt een goed idee, want die haartjes jeuken heel erg en als die vogels de rupsen opeten, kunnen we hier gewoon blijven spelen."

Dat is ook precies het idee achter de actie van Klimrijk Brabant volgens kliminstructeur Jan-Bart de Bijl. "Vorig jaar hadden niet zo heel veel last van de eikenprocessierups en dat willen we graag zo houden."

Milieuvriendelijk

Klimrijk wil op een zo'n milieuvriendelijk mogelijke manier de eikenprocessierups bestrijden. "Vorige zomer hadden we er al vijftig hangen en dat lijkt toch geholpen te hebben. Nu krijgen we er nog eens vijftig bij", zegt Jan-Bart.

Want die gratis entree in ruil voor een vogelhuisje is voor veel bezoekers toch wel heel aantrekkelijk. "Het is nu wel lekker druk, maar we hadden nog veel meer nestkastje kunnen hebben als het woensdag en donderdag niet zulk slecht weer was geweest", vertelt de kliminstructeur.

Pimpen

Een grote groep kinderen van een buitenschoolse opvang is in het restaurant van Klimrijk Brabant druk aan het schilderen. Ze zijn hun vogelhuisjes aan het 'pimpen' voordat ze opgehangen worden.

"Dit is zo leuk voor de kinderen! Naar Klimrijk, lekker klimmen en die vogelhuisjes versieren", vertelt Bart Dekker uit Eindhoven enthousiast. Samen met drie andere ouders zijn ze met negen klasgenootjes van de buitenschoolse opvang naar het Veldhovense park.

De vader hoopt dat in de nestkastjes mezen komen te zitten om de rupsen te bestrijden. "Al zou het mooi zijn als ze het helemaal niet druk krijgen, maar als er dan toch nesten eikenprocessierupsen zitten hier, hoop ik dat de ze mezen zich tegoed doen haar het eikenprocessiemaaltje."

Optimistisch

Henry Kuppen van het Kenniscentrum Eikenprocessierups vindt het initiatief van Klimrijk heel sympathiek, maar ook wel een beetje optimistisch. ‘’Je moet het veel breder aanpakken. De processierups heeft veel meer natuurlijke vijanden. Er is meer diversiteit nodig, zoals vleermuizen en andere insecten dan processierupsen.’’

Jan-Bart is zich daarvan bewust, maar is wel van plan om uiteindelijk 150 nestkastjes op het terrein van Klimrijk op te hangen. "Een flinke klus, maar daar komen we wel uit met ons klimteam." Hij heeft niet de illusie dat hij met al die vogelhuisjes de overlast van de eikenprocessierups gaat oplossen, maar alle beetjes helpen.

Het betalen met de vogelhuisjes kan nog tot en met zondag in Klimrijk Brabant.