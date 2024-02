Dries van Agt (93) overleed hand in hand samen met zijn geliefde Eugenie

Dries van Agt, oud-premier en voormalig Commissaris van de Koningin overleden. Hij stierf samen en hand in hand met zijn vrouw Eugenie van Agt-Krekelberg op een zelfgekozen moment, zo maakte The Rights Forum vrijdagmorgen bekend namens zijn familie. Beiden waren 93 jaar.

Van Agt en zijn vrouw overleden afgelopen maandag. 'Zij was de steun en toeverlaat met wie hij meer dan zeventig jaar samen was en die hij altijd is blijven aanduiden als ‘mijn meisje’', meldt The Rights Forum, het kenniscentrum waar Van Agt erevoorzitter was. De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dries van Agt (Geldrop, 2 februari 1931) was behalve jurist en diplomaat vooral politicus. Van Agt was omstreden en rechtlijnig en had het niet gemakkelijk in het sterk gepolariseerde politieke landschap van de jaren zeventig in de vorige eeuw. Als overtuigd KVP'er kreeg hij het geregeld aan de stok met de PvdA-coryfee Joop den Uyl die hij gekscherend ‘Ome Joop’ noemde.

Palestijnse zaak

Op hoge leeftijd bleef Van Agt zijn mening geven over wat hem bezighield, onder andere over wat hij ' de Palestijnse zaak' noemde. In 2021 zegde hij na 50 jaar zijn lidmaatschap op van het CDA, omdat hij vond dat de partij teveel de kant koos van Israël en te weinig steun gaf aan de Palestijnen. Maar hij liet zich ook horen als hij ergens positief over was. Bij het aangekondigde afscheid van Wim van der Donk bestempelde Van Agt hem als de 'beste commissaris van de Koning die Brabant ooit gehad heeft'.

Drie van Breda, legalisering abortus en Molukse treinkaping

Dries van Agt begon in 1971 als minister van Justitie en was daarna minister-president in drie kabinetten. In zijn ministerschap kwam hij met het plan om de Drie van Breda vrij te laten. De Duitse oorlogsmisdadigers zaten vast in de Bredase Koepelgevangenis en hadden een gratieverzoek ingediend. Van Agt was positief maar in de samenleving was er zoveel verzet dat de vrijlating niet doorging.

In 1977 was Van Agt de eerste lijsttrekker van de nieuwe politieke partij CDA. Politiek kreeg Van Agt veel te verduren. Hij stond in de vuurlinie van heftige maatschappelijke debatten rond de legalisering van abortus en de mislukte arrestatie van oorlogsmisdadiger Pieter Menten.

Ook beslissingen rond de Molukse treinkaping in De Punt vielen onder zijn ministeriële verantwoordelijkheid. De bewering dat hij bij die treinkaping opdracht zou hebben gegeven om te schieten – een actie waarmee de kaping eindigde – heeft hij altijd fel tegengesproken.

Brabants Commissaris van de Koningin

Brabant haalde Dries van Agt na zijn Haagse periode binnen als Commissaris van de Koningin. Maar nog voordat zijn termijn erop zat was Van Agt alweer vertrokken. Hij vond de provinciale politiek veel te stroperig en te oppervlakkig. Wel bleef Brabant zijn hele leven zijn geliefde provincie en hoewel hij er toen al lang niet meer woonde werd hij in 1999 benoemd tot Beste Brabander.

'Sapristi!'

Legendarisch was zijn keurige, maar nogal ouderwetse taalgebruik. Een woord als ‘sapristi’ bijvoorbeeld kwam daarin veel voor. Zoveel dat het later geleend werd voor de titel van een boekje over de taal van Dries van Agt (Sapristi Van Agt).

Als fervent wielrenner schreef hij een boek over de sport: ' Op weg naar Alp d'Huez'. Hij koos ervoor om dat in het wielerdorp Sint Willebrord te presenteren. Van Agt werd er als een held ontvangen.

In mei 2019 werd Van Agt getroffen door een hersenbloeding. Dat gebeurde tijdens een toespraak in het gebouw van de Palestijnse Missie in Den Haag.

Bekijk hieronder de video over Dries van Agt van politicus tot wielerheld: